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إطلاق حملة "تمر ومي" للسنة الخامسة في بيتونيا

الأربعاء 08 مايو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أطلقت بلدية بيتونيا وجمعية اللد الاجتماعية للسنة الخامسة على التوالي حملة "تمر ومي" في بلدة بيتونيا، وذلك من خلال توزيع التمر والماء على الصائمين من عابري السبيل ممن تأخروا عن منازلهم أو تقطعت بهم السبل ساعات الإفطار.

وأشار رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولـة الى أن الهدف من الحملة، تنمية عادات حسنة في المجتمع وتطويرهـا، والتقليل من سرعة السيارات والحفاظ على حياة المواطنين وقت الأذان، الى جانب نيل أجر إفطار الصائم..

وقال رئيس جمعية اللد كريم أبو رداحـة، أن جمعيته اللد تسعى ومن خلال حملة "تمر ومي" والنشاطات الأخرى، الى الرقي بالروح الانسانية والعمل التطوعي، مثمناً جهود المتطوعين والمشاركين في الحملة.

#تمر ومي

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