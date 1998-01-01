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سرق 350 ألف شيكل من كنيسة ببيت لحم

الأربعاء 08 مايو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرق 350 ألف شيكل من كنيسة ببيت لحم


رام الله / سما /

 ضبطت الشرطة في بيت لحم أربعة أشخاص لعلاقتهم بسرقة 350 ألف شيكل من الكنيسة المعمدانية الأولى في بيت لحم قبل أيام.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الأربعاء، وصلت "القدس" دوت كوم نسخة عنه، إنّ شخصًا سرق المبلغ المالي الكبير من داخل الكنيسة، واشترى به دراجات غير قانونية وهواتف وملابس، ومركبة لصديقه، ووزّع جزءًا منه على أقاربه.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة فإن الجريمة وقعت داخل الكنيسة المعمدانية الأولى في بيت لحم منذ أيام، وعلمت بها الشرطة مساء الثلاثاء، بعد أن أبلغ راعي الكنيسة بتعرضها للسرقة. مشيرًا إلى أنه وبعد المتابعة والتحري وقع الاشتباه على أحد العاملين في الكنيسة، وبسماع أقواله أقرّ بسرقة المبلغ، وأنه سلّم 100 ألف شيكل منه لصديقه، الذي سلّمه بدوره لوالده ووالدته وأعلمهما بأنه مسروق، ورغم ذلك قاما بدفعه كجزء من ثمن مركبة من نوع جيب، وقامت الشرطة بإحضارهما وأفادا باستلامهما المبلغ.

وأفاد المشتبه به الرئيس في الجريمة، أنه اشترى "تراكترون" وسبع دراجات نارية غير قانونية، وهواتف نقالة حديثة ومشتريات أخرى، كما قام بتوزيع جزء من المبلغ على أقاربه.

وضبطت الشرطة الجيب والدراجات والهواتف النقالة، وجزء من المبلغ، وأوقفت المشتبه به الرئيس وشقيقه وصديقه ووالده، لحين عرضهم على النيابة العامة.

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