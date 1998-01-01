  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فلسطين تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للسباحة

الأربعاء 08 مايو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للسباحة


رام الله / سما /

شارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والألعاب المائية فواز زلوم في اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للسباحة المنعقدين في العاصمة التونسية.

وأشاد زلوم بالجهد المبذول من قبل قيادة الاتحادين العربي والتونسي لإنجاح الاجتماعين، مؤكدا ان نتائجهما ستساهم في رفع مستوى اللعبة.

وأضاف ان الاجتماع حمل ايضا بشرى إعتماد جميع مسابقات الأتحاد العربي من قبل ” الفينا” اتحاد السباحة الدولي ، وهي سابقة تحسب لقيادة الاتحاد.

وأكد زلوم حرص الاتحاد الفلسطيني للسباحة على الافادة من هذه التجمعات الكبرى على مستوى الوطن العربي من خلال اللقاءات مع قادة الاتحادات الوطنية في مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والتنسيق لما فيه مصلحة اللعبة، مشيدا بنتائج الاجتماع التي ستنعكس بشكل ايجابي على مستوى للعبة في الوطن العربي عامة وفلسطين بشكل خاص.

وختم زلوم حديثه قائلا انه ناقش مع رئيس الاتحاد العربي والتونسي للسباحة الاستفادة من الخبرات العربية من خلال أقامة دورات للحكام والمدربين واستضافة خبراء عرب في فلسطين، والبحث في امكانية اٌقامة معسكرات تدريبية طويلة الامد تسبق آولمبياد طوكيو 2020.

#السباحة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

لهذا السبب.. عارض مسؤولون أمنيون اغتيال حامد الخضري

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن والمطلوب من السلطة التالي..

عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية

الحكومة توضح تفاصيل الدعم القطري للضفة وغزة!

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الأخبار الرئيسية

العمادي يصل غزة نهاية الاسبوع لتوزيع المنحة القطرية كجزء من التفاهمات

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال يخفض قواته ويحصن المناطق المكشوفة بجدار مع غزة

غرينبلات يهاجم اشتية و يوجه رسالة له وهذا اهم ما جاء فيها ..

لأول مرة .. السفارة الامريكية بإسرائيل ستحتفل بعيد استقلال الولايات المتحدة بالقدس

النخالة

النخالة: اتوقع اندلاع حرب خلال الصيف و مصر لن تعود إلى رعاية المصالحة لأسباب عدة!