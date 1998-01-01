فلسطين تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للسباحة

رام الله / سما /

شارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والألعاب المائية فواز زلوم في اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للسباحة المنعقدين في العاصمة التونسية.

وأشاد زلوم بالجهد المبذول من قبل قيادة الاتحادين العربي والتونسي لإنجاح الاجتماعين، مؤكدا ان نتائجهما ستساهم في رفع مستوى اللعبة.

وأضاف ان الاجتماع حمل ايضا بشرى إعتماد جميع مسابقات الأتحاد العربي من قبل ” الفينا” اتحاد السباحة الدولي ، وهي سابقة تحسب لقيادة الاتحاد.

وأكد زلوم حرص الاتحاد الفلسطيني للسباحة على الافادة من هذه التجمعات الكبرى على مستوى الوطن العربي من خلال اللقاءات مع قادة الاتحادات الوطنية في مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والتنسيق لما فيه مصلحة اللعبة، مشيدا بنتائج الاجتماع التي ستنعكس بشكل ايجابي على مستوى للعبة في الوطن العربي عامة وفلسطين بشكل خاص.

وختم زلوم حديثه قائلا انه ناقش مع رئيس الاتحاد العربي والتونسي للسباحة الاستفادة من الخبرات العربية من خلال أقامة دورات للحكام والمدربين واستضافة خبراء عرب في فلسطين، والبحث في امكانية اٌقامة معسكرات تدريبية طويلة الامد تسبق آولمبياد طوكيو 2020.