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نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة ترامب بالجولان الشهر المقبل

الأربعاء 08 مايو 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة ترامب بالجولان الشهر المقبل


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيضع حجر أساس بناء مستوطنة جديدة باسم دونالد ترامب الرئيس الأميركي في الجولان المحتل، وذلك بداية أو منتصف الشهر المقبل.

وبحسب الموقع، فإن المستوطنة الجديدة التي سيعلن عنها رسميًا نتنياهو بوضع حجر الأساس فيها بحضور قيادة مستوطنات الجولان، ستسكنها 12 عائلة إسرائيلية في مرحلة أولى.

وأشار إلى أن المستوطنة ستبنى قرب مستوطنة كيلع ألون شمال الجولان.

ومنذ احتلال الجولان أنشأت إسرائيل 29 مستوطنة ما بين عامي 1967 و1977، ثم تم إنشاء 24 مستوطنة أخرى في غضون 42 عامًا.

وكان بنيامين نتنياهو أعلن منذ أسابيع أنه سيعلن بناء مستوطنة جديدة تحمل اسم ترامب تقديرًا لموقفه وإعلانه بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

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