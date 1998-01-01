منتخب نجوم قدامى فلسطين يوقع اتفاقية شراكة بتونس

رام الله / سما /

وقع منتخب نجوم قدامى لاعبي فلسطين والشبكة العالمية لأحباء النجم الرياضي الساحلي في تونس، اتفاقية شراكة، على هامش زيارة بعثة القدامى لتونس التي استمرت أسبوعا كاملا.

وكان منتخب نجوم القدامى لبى دعوة من قدامى المشعل الرياضي في مدينة الساحلين في ولاية المنستير، واجرى ثلاثة لقاءات حقق الفوز في اثنتين وتعادل في الثالثة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر بلدية الساحلين معتمر، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني رئيس البعثة عنان شحادة وعن الشبكة الناطق الرسمي هارون بن حسين، بحضور، ايناس الرايس مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، امين مال وسيم عبد الرحمن، مكرم حكيمه مكلف بالإعلام رئيسة البلدية أسماء الصغير ومعتمد الساحلين عبد الرزاق خدير، ورئيس جمعية قدامى المشعل خميس الهلولي.

وقال هارون بن حسين ان توقيع الاتفاقية الأولى من نوعها في دولة عربية تأتي في شكل تبادل ودعم ومشاركة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، كذلك في إطار دعم التشاركية من خلال تبادل الأفكار والمقترحات لمختلف لأنشطة لكلا الطرفين.

بدوره أكد المنسق العام لمنتخب نجوم قدامى لاعبي فلسطين معتصم قطميش، ان هذه الخطوة مهمة وان المنتخب يسعى دوما لجعل فلسطين حاضرة في اذهان العرب من خلال الحقل الرياضي.

وأضاف قطميش انه خلال الفترة القادمة سيصار الى فتح مكتب لأحباء النجم الرياضي الساحلي تأكيدا على الوفاء والإخلاص الذي بادر به الاخوة في الشبكة.