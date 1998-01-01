تشكيل لجنة تسيير أعمال في شباب رفح

رفح / سما /

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تشكيل لجنة تسيير أعمال في نادي شباب رفح، بعد قبولها استقالة الإدارة الأحد الماضي.

وأكدت الوزارة أن لجنة تسيير أعمال "الزعيم" الرفحي تتكون من عبد الفتاح عزام رئيسا، وإسماعيل أبو النجا نائبا، وفريد الخطيب أمينا للسر، وياسر المغربي أمينا للصندوق, ومحمود قشطة عضو.

وأوضحت أن مهمة لجنة تسيير الأعمال, ترتيب الأوضاع داخل النادي والتحضر لعقد الانتخابات خلال الفترة القريبة المقبلة.

يشار إلى أن إدارة نادي شباب رفح, واجهت انتقادات شديدة في الفترة الأخيرة, بعدما أخفق الفريق بالحصول على أي لقب خلال الموسم الأخير, ما دفع أعضاءها لإعلان الاستقالة بشكل جماعي.