الاحتلال يخفض قواته ويحصن المناطق المكشوفة بجدار مع غزة

القدس المحتلة/سما/

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجياً في الحد من التعزيزات العسكرية التي ارسلها لجبهة غزة خلال الايام الماضية عندما وقعت مواجهة عسكرية بين المقاومة واسرائيل .

وسيتم فتح معابر غزة في منتصف الليل بين الخميس والجمعة، وفقاً لتقييم الوضع . وقالت صحيفة معاريف "ان أول اختبار للتوتر في الجنوب سيكون يوم الجمعة، من خلال التظاهرات التي تنظمها حماس على طول السياج".

واضافت الصحيفة" سوف نرى حجم تلك التظاهرات والمواجهات التي سترافقها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عقب جولة قتال وقعت صباح السبت الماضي اسفرت عن سقوط 29 شهيدا ومقتل خمسة اسرائيليين ".

من جهته كشف التلفزيون الاسرائيلي ان الجيش شرع ببناء جدار خرساني على حدود غزة من أجل سد المناطق المكشوفة. وإن الجدار الخرساني الجديد سيكون بارتفاع حوالي 2 متر وبطول 600 متر، ويستهدف المناطق المكشوفة على حدود قطاع غزة بعد استهداف مركبة قبل يومين بصاروخ مضاد من قطاع غزة.