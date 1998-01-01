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الخليل: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في محيط المدارس

الأربعاء 08 مايو 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين من بينهم طلبة مدارس، اليوم الأربعاء، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز قرب مدارس المنطقة الجنوبية.

وذكر مصادر اعلامية ، ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، خاصة في محيط مدرسة الهاجرية الأساسية للبنين بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، وتم معالجتهم ميدانيا.

يشار إلى أن مدارس المنطقة الجنوبية تتعرض وبشكل متكرر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار الرعب في صفوف الطلبة.

#الاحتلال

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