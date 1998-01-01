الوزيران عورتاني والهدمي يبحثان سبل تعزيز الدعم للتعليم في القدس

بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم، مع وزير شؤون القدس أ. فادي الهدمي، سبل تعزيز الدعم لقطاع التعليم في مدينة القدس، وذلك لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة وأسرلة التعليم فيها.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية بذل كل جهد مستطاع لدعم التعليم في المدينة المقدسة؛ إذ تواصل وزارة التربية دعمها للمدارس المقدسية، وتوفير المنح الدراسية للطلبة المقدسيين، وتعمل مع شركائها بكل قوة لحماية التعليم في المدينة المقدسة، بمحاربة مخططات الاحتلال الرامية لضرب المنظومة التربوية؛ مؤكداً أن هذا المحور هو على رأس الأولويات.

من جانبه؛ شدد الهدمي على أهمية تكاتف كافة الجهود لحماية قطاع التعليم في القدس، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة التربية في هذا السياق، مشيراً إلى العلاقة الاستراتيجية بين الوزارتين؛ اللتين تبذلا جهوداً عظيمة للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في وجه الاحتلال وهجمته الشرسة.