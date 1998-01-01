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دييجو كوستا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي

الأربعاء 08 مايو 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دييجو كوستا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن المهاجم الإسباني البرازيلي، دييجو كوستا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي من بوابة نابولي.

ووضع النادي الإيطالي دييجو كوستا ضمن خططه في سوق الانتقالات الصيفية بعدما حصل على الضوء الأخضر من كارلو أنشيلوتي المعجب باللاعب ويراه خياراً بجودة كبيرة لتعزيز الخط الأمامي لنابولي وصيف الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ووفقا لتقارير صحفية إيطالية نقلتها ماركا فإن إدارة الروخي بلانكوس منفتحة على فكرة اللاعب بعدما خيب التوقعات منذ عودته للفريق العام الماضي قادماً من تشيلسي.

وسجل الإسباني الدولي 5 أهداف فقط هذا الموسم وتعرض لإيقاف لـ 8 مباريات كإجراء تأديبي بعد شتمه لحكم هزيمة فريقه ضد برشلونة في مباراة كانت حاسمة للتنافس على لقب الليجا، كما قاطع تدريبات الفريق بعد تغريمه من قبل النادي بسبب تصرفه.

علاقة أتلتيكو مدريد بدييجو كوستا المتوترة قد تدفعه للخروج في الصيف مقابل مبلغ لن يكون مرتفعاً، حيث تقدر قيمته في سوق انتقالات اللاعبين وفقاً لموقع ترونسفيرماركت المختص بـ 36 مليون يورو.

#دييجو كوستا

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