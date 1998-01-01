  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أخبار سارة لزيدان في تدريبات ريال مدريد

الأربعاء 08 مايو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخبار سارة لزيدان في تدريبات ريال مدريد


وكالات / سما /

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، أخبار سارة في تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية على أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، عاد إلى ليتدرب على الكرة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها وغاب على أثرها في مواجهتي رايو فاييكانو وفياريال.

وقالت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، عاد إلى التدرب على الكرة، ولكن مدربه ومواطنه زين الدين زيدان لن يستعجل في الدفع به في المباريات.

وذكرت أن مع ذلك، يرغب كريم بنزيما في العودة سريعاً إلى ريال مدريد قبل نهاية الموسم، لمحاولة التغلب على سجله التهديفي البالغ 32 هدفاً في موسم واحد، وهو قد نجح هذا الموسم في تسجيل 30 هدفاً قبل تعرضه للإصابة.

وغاب كريم بنزيما عن ريال مدريد في المباراتين الماضيتين ضد رايو فاييكانو وفياريال، بعدما تعرض لإصابة قوية في العضلة ذات الرأسين في القدم اليسرى خلال تدريبات الفريق الإسباني منذ أكثر من 10 أيام.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

لهذا السبب.. عارض مسؤولون أمنيون اغتيال حامد الخضري

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن والمطلوب من السلطة التالي..

عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية

الحكومة توضح تفاصيل الدعم القطري للضفة وغزة!

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الأخبار الرئيسية

العمادي يصل غزة نهاية الاسبوع لتوزيع المنحة القطرية كجزء من التفاهمات

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال يخفض قواته ويحصن المناطق المكشوفة بجدار مع غزة

غرينبلات يهاجم اشتية و يوجه رسالة له وهذا اهم ما جاء فيها ..

لأول مرة .. السفارة الامريكية بإسرائيل ستحتفل بعيد استقلال الولايات المتحدة بالقدس

النخالة

النخالة: اتوقع اندلاع حرب خلال الصيف و مصر لن تعود إلى رعاية المصالحة لأسباب عدة!