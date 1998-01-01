أخبار سارة لزيدان في تدريبات ريال مدريد

وكالات / سما /

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، أخبار سارة في تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية على أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، عاد إلى ليتدرب على الكرة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها وغاب على أثرها في مواجهتي رايو فاييكانو وفياريال.

وقالت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، عاد إلى التدرب على الكرة، ولكن مدربه ومواطنه زين الدين زيدان لن يستعجل في الدفع به في المباريات.

وذكرت أن مع ذلك، يرغب كريم بنزيما في العودة سريعاً إلى ريال مدريد قبل نهاية الموسم، لمحاولة التغلب على سجله التهديفي البالغ 32 هدفاً في موسم واحد، وهو قد نجح هذا الموسم في تسجيل 30 هدفاً قبل تعرضه للإصابة.

وغاب كريم بنزيما عن ريال مدريد في المباراتين الماضيتين ضد رايو فاييكانو وفياريال، بعدما تعرض لإصابة قوية في العضلة ذات الرأسين في القدم اليسرى خلال تدريبات الفريق الإسباني منذ أكثر من 10 أيام.