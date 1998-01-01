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فالفيردي : إقالتي واردة بعد هزيمة برشلونة والجماهير فخورة بنا

الأربعاء 08 مايو 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي : إقالتي واردة بعد هزيمة برشلونة والجماهير فخورة بنا


وكالات / سما /

اعترف المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي بأن النتيجة التاريخية التي انتهت عليها مباراة برشلونة وليفربول ترعبه كثيراً ، ولا يعرف ما سيحدث بسببها.

وودع برشلونة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة في الإياب على ملعب أنفيلد رود ، ليفشل في استغلال فوزه بثلاثية نظيفة في كامب نو.

فالفيردي قال عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” من المؤتمر الصحفي “لا أعرف كيف يمكن أن تؤثر النتيجة عليّ ، هذا ما حدث وأنا من يتحمل المسؤولية ، عندما تتلقى مثل هذه العثرة عليك قضاء عدة أيام صعبة ، الآن علينا إعادة أنفسنا للوضع الطبيعي”.

وأضاف “لا أدري ما حدث ، عندما نظرت إلى مستوى ليفربول أدركت أنهم أفضل فريق في الدوري الإنجليزي ، نحن آسفون لما حدث لأننا نحاول إرضاء الجماهير ، هم فخورون بنا بكل تأكيد ، دائماً ما نفوز وهذه أول خسارة لنا في الأبطال”.

وتطرق المدرب إلى تفاصيل المباراة ، بقوله “عانينا مرة أخرى كما في الموسم الماضي ، لكن المباراتين مختلفتين تقريباً ، تلقينا هدفاً مبكراً وبعد ذلك عدنا وأتيحت لنا عدة فرص للعودة بالنتيجة إلا أننا لم نترجمها لأهداف ، هدف واحد كان يكفينا للتأهل ، سواريز أهدر والجميع كذلك”.

وختم “بعد ذلك ليفربول استغل وسجل ، علينا تهنئتهم على ما قدموه وعلينا التركيز أكثر في مثل هذه المباريات ، لأنك ستعاقب إذا الخصم كان ضاغطاً عليك ويفتك الكرة منك ويصنع الهجمات ، لقد كانوا الأفضل والأنشط والأسرع ، وهذا أخرجنا ذهنياً من اللقاء ، حاولت تغيير مجراه باستبدال لاعبين في خط الوسط إلا أن الهدف الرابع جاء بعد ذلك”

#فالفيردي #برشلونة

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