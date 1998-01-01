فيديو.. ليفربول بغياب "فخر العرب" يُحقق المعجزة ويُقصي برشلونة بريمونتادا تاريخية

وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً هو الأغلى هذا الموسم بعد العودة في نتيجة الذهاب أمام برشلونة وإقصائهم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفوز بنتيجة 4-0 ويُصبح مجموع اللقائين 4-3 لصالح الريدز.

افتتح ديفوك أوريجي التسجيل بعد مرور 7 دقائق فقط من عمر الشوط الأول بعد متابعة تسديدة هندرسون المرتدة من تير شتيجن لتشتعل أجواء المباراة وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ثم جاء البديل فينالدوم ليعيد التوازن بتسجيل هدفين في الشوط الثاني الأول جاء بعد عرضية من أرنولد في الدقيقة 54 والثاني جاء في الدقيقة 56 بعد برأسية منه بعد عرضية مميزة من شاكيري.

ثم جاء أوريجي ليسجل هدف التأهل الغدار بعد استغلال هفوة دفاعية من برشلونة في ضربة ركنية في غفلة من بيكيه ولينجليه ليستغل البلجيكي عرضية أرنولد الذكية ويسدد في شباك برشلونة هدف التأهل إلى نهائي الواندا ميتروبوليتانو.