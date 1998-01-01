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الاحتلال يعتدي على عائلة بالخليل

الأربعاء 08 مايو 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتدى جنود الاحتلال، الليلة، على عائلة في مدينة الخليل، بالضرب ما أدى لاصابة بعضهم برضوض وكدمات.

وافادت مصادر في عائلة ابو سعيفان، ان قوة من جنود الاحتلال داهمت منزلهم الليلة، الذي يقع بجوار مستوطنة "كريات اربع" وشرع الحنود بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا وتدمير اجزاء من محتوياته، والاعتداء بالضرب على كبار السن والنساء، واحتجاز أكثر من 60 نفر من ابناء العائلة داخل غرفة واحدة، وتم منع الناشط جمال ابو اسعيفان من تصوير و توثيق الاعتداء من قبل الجنود.

وفي سياق منفصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة منازل في حي جبل الرحمة بالخليل.

وافاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بديع الدويك، ان الجنود قاموا بتفتيش عدة منازل وايقاف سيارات ومواطنين وتدقيق بطاقاتهم الشخصية.

#الاحتلال

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