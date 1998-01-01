  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: اطلاق حملة أنقذوا التعليم في فلسطين

الأربعاء 08 مايو 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم إيسكوا -ماليزيا حملة أنقذوا التعليم في فلسطين وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه بمقر الوزارة بغزة.

وتهدف الحملة لحشد التمويل لكفالة 10 آلاف طالباً وطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية لتمكينهم من دفع جزء من أقساط الرسوم الدراسية، والسعي لحشد التمويل لكفالة عدد 50 ألف طالب مدرسي من الطلبة الفقراء ، والمساهمة في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال أمام فئة الطلبة من ذوي الاعاقة والمحتاجين بالحصول على فرص تعليمية متساوية، والمحافظة على بقاء المؤسسات التعليمية وتقديم خدماتها للطلبة بجودة عالية.

وخلال كلمته أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت بالحملة التي ستساهم في التخفيف ولو بالشيء البسيط من العبء الكبير الذي يقع على عاتق المواطن ومؤسسات التعليم لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية معرباً عن أمله في تقديم دعم وإسناد أكبر للتعليم فيما يخص الأبنية المدرسية واحتياجاتها من أجهزة ومعدات وأثاث إلى جانب برامج التشغيل والبرامج العلاجية وغيرها من البرامج المساندة للعملية التعليمية في ظل الأوضاع التي يعيشها القطاع.

وتحدث وكيل الوزارة عن واقع التعليم بغزة خاصة في ظل الحصار والعدوان الاسرائيلي المتكرر، وانقطاع الكهرباء، وتدمير المؤسسات الاقتصادية، ووقف التحويلات المالية، وعدم تلقي الموظفين لرواتبهم وإعاقة بناء المدارس، واكتظاظ الفصول، ومنع دخول المواد المخبرية موضحاً أن هذه الظروف أثرت سلباً على الواقع التعليمي لذلك هناك حاجة ماسة لجهات تساند التعليم وتقف إلى جانبه ليتمكن من إدارة العملية التعليمية وتقديم التعليم المناسب لمئات الآلاف من الطلبة سواء في رياض الأطفال أو المدارس أو مؤسسات التعليم العالي.

من جهته تحدث م. أحمد كردية مدير مؤسسة إيسكو فلسطين أن هذه الحملة تأتي من خلال اهتمام مؤسسته بالتعليم الأساسي أو التعليم العالي وفي مسعى منها لتوفير المساعدة للطلبة الذين لا يستطيعون تسديد الرسوم الدراسية أو توفير أبسط مقومات العملية التعليمية، وتمكين الطلبة من مواصلة مسيرتهم التعليمية وضمان استمرار المؤسسات التعليمية والمحافظة عليها.

بدوره أشاد عميد شؤون الطلبة بجامعة الأزهر وممثل الجامعات الفلسطينية في المؤتمر الدكتور خالد أبو شاب بالحملة موضحاً أنها ستساهم في التخفيف من المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الطلبة والجامعات وهي عدم مقدرة الطلبة على تسديد الرسوم الجامعية.

#التعليم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

لهذا السبب.. عارض مسؤولون أمنيون اغتيال حامد الخضري

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية

الدعم المالي القطري جاء بعد زيارة قام بها الشيخ وبشارة للدوحة

الحكومة توضح تفاصيل الدعم القطري للضفة وغزة!

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الأخبار الرئيسية

العمادي يصل غزة نهاية الاسبوع لتوزيع المنحة القطرية كجزء من التفاهمات

غرينبلات يهاجم اشتية و يوجه رسالة له وهذا اهم ما جاء فيها ..

لأول مرة .. السفارة الامريكية بإسرائيل ستحتفل بعيد استقلال الولايات المتحدة بالقدس

النخالة

النخالة: اتوقع اندلاع حرب خلال الصيف و مصر لن تعود إلى رعاية المصالحة لأسباب عدة!

المقاومة

حماس: المقاومة رسمت خريطة عمل لمواجهة صفقة القرن والمطلوب من السلطة التالي..