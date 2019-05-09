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انخفاض على الحرارة

الأربعاء 08 مايو 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو اليوم الاربعاء غائماً جزئياً باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج
الخميس 2019/05/09: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/05/10: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2019/05/11: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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