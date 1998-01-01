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عطايا: "المقاومة في غزة أرغمت العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطها

الثلاثاء 07 مايو 2019 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطايا: "المقاومة في غزة أرغمت العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطها


بيروت /سما/

قال إحسان عطايا ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، اليوم الثلاثاء، إنه "لا نتنياهو ولا غيره يستطيعون أن يكسروا إرادة المقاومة في غزة التي لقنت بالأمس العدو الصهيوني درسا لن ينساه".

وأضاف عطايا خلال كلمة ألقاها في دار الندوة بالعاصمة اللبنانية، بيروت، تضامنا مع غزة، إن "المقاومين في غزة أفشلوا مساعي العدو الذي حاول استعادة بعض من هيبته، ولكنه لن يستطيع ذلك طالما أن هناك مقاوم في غزة وفلسطين والقدس والضفة".

وتابع: "المقاومة في غزة أرغمت العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطها. وأثبتت أيضا أن صفقة ترامب لن تمر رغم إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني والاعتراف بالسيطرة "الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل".

وأكد عطايا أن الفلسطينيين بكل فصائلهم ومكوناتهم يرفضون هذه الصفقة، مشيرا إلى أن صفقة ترامب لا تستهدف فقط الفلسطينيين وقضيتهم، بل تستهدف دولا عربية عديدة، وبالتالي هناك محاولة لتغيير خارطة الشرق الأوسط التي فشلوا في تغييرها في حرب العام 2006 بفضل صمود المقاومة في جنوب لبنان.

أشار ممثل الجهاد الاسلامي في لبنان الى أن "مشهد الوحدة الفلسطينية الذي رأيناه في غرفة العمليات المشتركة بغزة، يجب أن يكون على مستوى الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وليس فقط في غزة.

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