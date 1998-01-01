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وزير التربية يبحث مع القنصل الفرنسي البرامج والمشاريع التربوية المشتركة

الثلاثاء 07 مايو 2019 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية يبحث مع القنصل الفرنسي البرامج والمشاريع التربوية المشتركة


رام الله / سما /

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، مع القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، آليات تعزيز التعاون في العديد من البرامج والمشاريع التربوية المشتركة.

وأشاد عورتاني بالعلاقة التاريخية التي تربط فلسطين وفرنسا في العديد من القطاعات وعلى رأسها التعليم، مؤكداً على أهمية تطوير التعاون؛ ليطال العديد من الجوانب والتركيز على تبادل الخبرات والتجارب لا سيما في مجال العلوم، وتوسيع تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الفلسطينية وغيرها.

بدوره، أعرب كوشار عن سعادته للتعاون بين فرنسا وفلسطين خاصة في المجال التربوي، لافتاً إلى ضرورة استدامة الشراكة ومواصلة تنفيذ البرامج التي من شأنها المساهمة الفاعلة في خدمة التعليم في فلسطين.

وتم خلال اللقاء التباحث في بعض القضايا الاستراتيجية التي تستهدف تجويد التعليم ومخرجاته، والتأكيد على مأسسة الشراكة وتفعيلها بشكل مستدام، وتعزيز برامج التبادل العلمي بين البلدين واستضافة علماء فرنسيين وتربويين في المدارس الفلسطينية والتعرف على تجاربهم وغيرها من الأفكار المشتركة.

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