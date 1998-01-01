والا: صواريخ حماس تفوقت على قدراتنا الجوية

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري في موقع "والا" العبري أمير بوخبوط، إن قدرات حماس الصاروخية، نجحت في جولة التصعيد الأخيرة من التفوق على قدرات سلاح الجو والدفاعات الجوية الإسرائيلية، حيث أسفرت الرشقات الصاروخية التي أطلقتها حماس عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة العشرات.

ووفقاً للموقع، أوضحت مصادر أمنية بأن حماس لديها صواريخ جديدة وحديثة تتطلب نوعاً مختلفاً من الدفاعات الجوية المعمول بها في سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضافت المصادر، بأن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة على مدينة أسدود، وصل إلى 117 صاروخاً تميزت بمداها القصير وكبر رأسها المتفجر، حيث تشير التقديرات إلى أن حماس استخدمت في صواريخها التي أطلقتها على أسدود رؤوساً متفجرة من نوع رعد وبدر.

وأشار بوخبوط، إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل أيضاً بشكل ذريع في تحديد إحداثيات المناطق التي أُطلقت منها الصواريخ، الأمر الذي منح حماس القدرة على زيادة متوسط إطلاق الصواريخ اليومي بالمقارنة مع حرب 2014، حيث أن المسؤول عن تحديد الإحداثيات هو قيادة المنطقة الجنوبية وليس سلاح الجو الإسرائيلي.