هولندا: الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الانهيار

لندن /سما/

حذّر وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا من خطر انهيار الاتحاد الأوروبي في ظل سعي دول عديدة للابتعاد عنه.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء عن هوكسترا خلال خطاب ألقاه بجامعة في برلين "الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة وهي خطر الانهيار الذي يتنامى"، مضيفا أن الحقيقة المرة هي أن لدينا اتحاداً فيه جزء من السكان، بشكل أساسي في شمال غرب أوروبا، يريدون الخروج منه.

وأوضح انه إذا كان الاتحاد غير قادر على إلهام أفضل الدول وأكثرها ازدهاراً للانضمام إلى صفوفه أو اعتماد اليورو، وإذا كان يوشك على أن يفقد بشكل نهائي قوة مثل المملكة المتحدة، فالاتحاد إذن لديه مشكلة جوهرية.