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"التربية" تبحث مع "مصادر" توسيع مشروع الطاقة الشمسية في المدارس

الثلاثاء 07 مايو 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تبحث مع "مصادر" توسيع مشروع الطاقة الشمسية في المدارس


رام الله / سما /

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع المدير التنفيذي لشركة "مصادر" عازم بشارة، آليات توسيع مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية.

وأكد عورتاني، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أهمية الطاقة المتجددة في الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يتقاطع مع رؤية الوزارة في تعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة.

وأشار إلى استعداد الوزارة الدائم لإحداث نقلة نوعية تطال مكونات النظام التربوي، عبر تنفيذ عديد المشاريع التطويرية النوعية.

بدوره، لفت بشارة إلى أن "مصادر" تنفذ سلسلة من المشاريع والبرامج في مجالات الطاقة المتجددة، حيث يعتبر مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح المدارس الحكومية من المشاريع الواعدة في هذا القطاع.

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