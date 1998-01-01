الهدمي يثمن الموقف الفرنسي الداعم لحقوق شعبنا

القدس المحتلة / سما /

ثمن وزير شؤون القدس فادي الهدمي الموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، داعيا دول الاتحاد الاوروبي لمواصلة دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتطبيق مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الانسان.

وأوضح الهدمي خلال لقائه القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار، في مكتبه ببلدة الرام، شمال القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، أن اسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، ما يمنحها ضوءاً أخضر خاصة في ظل التأييد الأميركي لقتل اي تسوية تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين.

وبحث الهدمي مع ضيفه طرح عدد من المشاريع لدعم القدس والمقدسيين على جميع الأصعدة.

من ناحيته، أكد كوشار تمسك بلاده بضرورة انهاء الصراع وإحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على استقطاب التأييد الدولي لمساعيها والتعاون مع جميع دول العالم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.