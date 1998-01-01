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المحافظ غنام تسلم طروداً غذائية لمستحقيها في رام الله والبيرة

الثلاثاء 07 مايو 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحافظ غنام تسلم طروداً غذائية لمستحقيها في رام الله والبيرة


رام الله / سما /

سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، طروداً غذائية لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وجمعية الاتحاد النسائي العربي فرع البيرة، بتبرع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في المملكة العربية السعودية، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في فلسطين.

وكانت غنام قد استقبلت ممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد خضر، بحضور مسؤولة ملف المساعدات في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس، مؤكدة على عمق العلاقة التاريخية بين شعبنا والشعبين الأردني والسعودي .

وقدرت غنام للهيئة الأردنية جهودها ومساهمتها بتسهيل ادخال المساعدات وتسليمها للعائلات والفئات الأقل حظاً في المجتمع الفلسطيني، شاكرةً الأشقاء في الأردن والسعودية وكل من يدعم صمود شعبنا في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي .

وشددت على أن الشعب الفلسطيني بحاجة لجميع أشكال الدعم من قبل الأشقاء العرب في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وخاصة الدعم السياسي، والوقوف الى جانب القيادة الفلسطينية في رفضها لجميع المشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا، وخاصة ما تسمى "صفقة القرن".

وباركت غنام، لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، موجهة التحية لأسرانا وأسيراتنا وراء قضبان سجون الاحتلال، متمنيةً أن يعيد الله علينا الشهر وقد تحققت طموحاتنا بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت، إلى أن هذه الطرود والمواد التموينية جزء من سلسلة مساعدات تقدمها المحافظة للفئات الأقل حظاً بالمجتمع كالنزلاء في بيوت الأجداد والمسنين، وذوي الاعاقة، والعائلات الفقيرة، بالتعاون مع منظمات الاغاثة الدولية والعربية، وأخرى من خلال تبرعات القطاع الفلسطيني الخاص .

بدوره، قال ممثل الهيئة الخيرية الهاشمية محمد خضير، إن الهيئة هي الجسر بين العالم وفلسطين وتعمل على تنسيق وتسهيل دخول المساعدات الانسانية المقدمة من المنظمات والمؤسسات الدولية الى الشعب الفلسطيني الشقيق بتوجيهات من الملك عبد الله، مشيراً إلى أن هذه الطرود هي ضمن مشروع توزيع وجبات وسلال غذائية للشعب الفلسطيني الممول من السعودية.

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