إيران تعلق على نشر حاملة الطائرات الأمريكية "ابراهام لنكولن" بالشرق الاوسط

طهران /سما/

علق المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، على التعزيز الأمريكي العسكري في منطقة الخليج، قائلاً: إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية "ابراهام لينكولن"، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب القناة، أضاف خسروي، أن "حاملة الطائرات هذه، كانت قد دخلت مياه البحر المتوسط قبل 21 يوماً، وبالتالي فإن بيان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بهذا الشأن، جاء لأغراض استعراضية ليس إلا".

وكان بولتون، صرح أول أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم من قبل إيران.

وأشارت القناة، إلى أن جزءاً كبيراً من المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى تعزيز القوات الأمريكية في الخليج، مصدره جهاز "الموساد" الإسرائيلي.