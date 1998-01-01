  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلق على نشر حاملة الطائرات الأمريكية "ابراهام لنكولن" بالشرق الاوسط

الثلاثاء 07 مايو 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلق على نشر حاملة الطائرات الأمريكية "ابراهام لنكولن" بالشرق الاوسط


طهران /سما/

علق المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، على التعزيز الأمريكي العسكري في منطقة الخليج، قائلاً: إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية "ابراهام لينكولن"، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب القناة، أضاف خسروي، أن "حاملة الطائرات هذه، كانت قد دخلت مياه البحر المتوسط قبل 21 يوماً، وبالتالي فإن بيان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بهذا الشأن، جاء لأغراض استعراضية ليس إلا".

وكان بولتون، صرح أول أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم من قبل إيران.

وأشارت القناة، إلى أن جزءاً كبيراً من المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى تعزيز القوات الأمريكية في الخليج، مصدره جهاز "الموساد" الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار

المنظومة الامنية الاسرائيلية: التهدئة ستنهار سريعا بدون تسوية واحتمالات التصعيد قائمة وعالية

نديم قطيش يهاجم صواريخ المقاومة في غزة وناشطون يردون

قطر تقرر تقديم 480 مليون دولار للضفة وغزة

تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية أم "أسباب سرية أخرى لوقف اطلاق النار" ؟

انتقادات حادة لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

نتنياهو يعلن العودة لسياسة الاغتيالات ويصدر تعليماته بشأن التعزيزات على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

"القتال انتهى ولكن خطر المواجهة زاد فقط والجولة المقبلة ليست الا مسألة وقت"

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الدعم المالي القطري جاء بعد زيارة قام بها الشيخ وبشارة للدوحة