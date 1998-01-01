  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

تحويل قاتل الشهيدة عائشة رابي للحبس المنزلي

الثلاثاء 07 مايو 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل قاتل الشهيدة عائشة رابي للحبس المنزلي


اللد / سما /

من المتوقع أن يتم إطلاق سراح المستوطن الإرهابي المتهم بقتل الشهيدة الفلسطينية عائشة رابي من المعتقل، وتحويله إلى الحبس المنزلي.

وعلم أن المحكمة المركزية في اللد تدرس إمكانية إطلاق سراحه مع تقييده بأصفاد إلكترونية، علما أن النيابة العامة طلبت تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

وتعقيبا على ذلك، ادعى محامي الدفاع عن المستوطن القاصر (ص) أن إطلاق سراحه هو "تعبير حقيقي عن ضعف الأدلة ضده" وأن دليل الحمض النووي (DNA) تبين أنه دليل غير كاف.

يشار إلى أن الإرهابي "ص" يبلغ من العمر 16 عاما متهم بإلقاء صخرة تزن نحو كيلوغرامين باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، في تشرين الأول/ أكتوبرمن عام 2018، بـ"هدف إصابة ركاب المركبة، وبدافع اللامبالاة حيال التسبب بموتهم"، بحسب لائحة الاتهام.

كما جاء في لائحة لاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي على الصخرة، أن الجريمة ارتكبت بـ"دافع إيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب".

وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيرا في المنطقة المدرسة الدينية اليهودية "رحاليم"، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم تمركز، مع آخرين، على تلة قريبة من شارع "60"، وكان يحمل بيده صخرة تزن كيلوغرامين بهدف رشقها باتجاه المسافرين العرب في المركبات.

وفي الوقت نفسه، كانت الشهيدة رابي تسافر مع زوجها وابنتها (9 أعوام) في طريقهم إلى قرية بيديا في مركبة كانت تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. ومع وصول المركبة ألقى المتهم الصخرة باتجاهها بقوة مقابل الزجاج الأمامي للمركبة، وأصابت الجزء العلوي اليميني من الزجاج الأمامي، فاخترقته وأصابت الشهيدة بقوة برأسها أمام ناظري أبناء عائلتها.

وفي أعقاب الجريمة تم اعتقال المستوطن "ص"، واعتقل معه 4 آخرون لم تقدم ضدهم لوائح اتهام.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار

المنظومة الامنية الاسرائيلية: التهدئة ستنهار سريعا بدون تسوية واحتمالات التصعيد قائمة وعالية

نديم قطيش يهاجم صواريخ المقاومة في غزة وناشطون يردون

قطر تقرر تقديم 480 مليون دولار للضفة وغزة

تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية أم "أسباب سرية أخرى لوقف اطلاق النار" ؟

انتقادات حادة لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

نتنياهو يعلن العودة لسياسة الاغتيالات ويصدر تعليماته بشأن التعزيزات على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

"القتال انتهى ولكن خطر المواجهة زاد فقط والجولة المقبلة ليست الا مسألة وقت"

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الدعم المالي القطري جاء بعد زيارة قام بها الشيخ وبشارة للدوحة