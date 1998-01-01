اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره التونسي

رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، من السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، رسالة تهنئة من نظيره التونسي يوسف الشاهد، لمناسبة توليه منصبه الجديد.

وجاء في نص الرسالة: "نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم السامية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، بدعم الاشقاء والأصدقاء، ونعرب لكم عن عزمنا وحرصنا العمل معكم من اجل مزيد من تعزيز أواصر الاخوة وعلاقات التعاون، المثمر بين بلدينا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين".

وبحث اشتية مع السفير التونسي، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، واكد اشتية عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين، مشيدا بالموقف التونسي الثابت تجاه قضيتنا، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، والعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

من جانبه، جدد السفير التونسي تأكيد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لها.