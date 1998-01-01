والدة الجندي غولدن توجه رسالة بشأن نجلها هدار

غزة / سما/

وجهت "ليئا جولدين" والدة الضابط الاسرائيلي هدار جولدين المحتجز لدي حركة حماس في غزة منذ حرب عام 2014 رسالة الى الجيش الاسرائيلي ووزارة الحرب.

وجاء في رسالة والدة هدار: أنا أم ، أم أسيرة، حماس قتلت وخطفت ابني هدار، ابني الملازم أول هدار غولدين، هو شهيد للجيش وليس مفقود، عندما يزور مئات الآلاف من الإسرائيليين أبناءهم الشهداء في المقابر العسكرية، أبقى أنا في الأسر منذ 1740 يومًا، أكثر من 4 سنوات و 9 أشهر ، نحن محتجزون أسرى.

وأضافت ليئا جولدين: في يوم الذكرى من المهم بالنسبة لي أن أذكر، أن هدار القائد البارز في لواء جفعاتي الذي أرسلتموه للمعركة في حرب الجرف الصامد هو شهيد للجيش الإسرائيلي وليس جثة.

وأردفت: هدار ليست مفقود، لكنه محتجز من قبل حماس في غزة، على بعد ساعة بالسيارة من مكتب وزير الدفاع في الكرياه في تل أبيب ....