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أبو سيف يكرم الروائي يخلف لفوزه بجائزة ملتقى الرواية العربية 2019

الثلاثاء 07 مايو 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يكرم الروائي يخلف لفوزه بجائزة ملتقى الرواية العربية 2019


رام الله / سما /

 كرم وزير الثقافة عاطف أبو سيف، الروائي يحيى يخلف، لمناسبة فوزه بجائزة ملتقى الرواية العربية للعام 2019 بدورتها السابعة، والتي انعقدت في القاهرة.

وقدّم أبو سيف درعاً تكريمياً ليخلف، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل رجوب، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، والقيادي في حركة "فتح" مروان عبد الحميد، ووفد من وزارة الثقافة.

وقال أبو سيف إن فوز يخلف بهذه الجائزة هو تأكيد على حضور الرواية الفلسطينية القوي، إذ لا يخلو عامٌ من فوزٍ للرواية الفلسطينية التي سجلّت باقتدار وجودها على الساحة الثقافية العربية والعالمية، وكرّست حضور الهوية الفلسطينية، ونشرت الوعي بعدالة قضيتنا.

وشكر يخلف وزارة الثقافة على دعمها للمبدعين والمبدعات، مؤكداً أن هذه الجائزة وسام على صدر كل الكتّاب الفلسطينيين.

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