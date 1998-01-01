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أمريكا تعيد لماليزيا 57 مليون دولار بعد مصادرة ممتلكات تعود لصندوقها السيادي

الثلاثاء 07 مايو 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تعيد لماليزيا 57 مليون دولار بعد مصادرة ممتلكات تعود لصندوقها السيادي


كوالالمبور /سما/

 أعادت وزارة العدل الأمريكية ملايين الدولارات إلى ماليزيا، والعائدة من أصول مصادرة أفادت التقارير بأنه تم شراؤها باستخدام أموال من صندوق التنمية الحكومي الماليزي المتوقف عن العمل حالياً.

ويمثل التحويل المالي، الذي بلغ إجمالي قيمته 57 مليون دولار، "الدفعة الأولى من الأموال" التي تعاد إلى ماليزيا من الأصول المصادرة بعد أن فتحت الحكومة الماليزية تحقيقات رسمية في عام 2018، وفقا لبيان أصدره اليوم الثلاثاء النائب العام الماليزي تومي توماس.

ويحيط بالصندوق الماليزي تحقيق دولي يشمل عدة بلاد -بما فيها الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا- بسبب اشتباهات بأنه تم الاستيلاء على 5ر4 مليار دولار من الصندوق من جانب مسؤولين رفيعي المستوى ، من بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وعدد من أقرب أفراد عائلته ومساعديه.

وأفاد البيان بان الأموال تم استردادها من مصادرة شركة "ريد جرانيت" للانتاج السينمائي، ومقرها الولايات المتحدة، والتي كانت مرتبطة بنجيب وابن زوجته رضا عزيز.

وكانت المحاكم السنغافورية قد أمرت بإعادة مبلغ منفصل قدره 50 مليون دولار يمكن أن يعزى للصندوق الماليزي نفسه إلى ماليزيا ، وفقا للبيان.

وسمح تولي حكومة جديدة في ماليزيا بإعادة فتح تحقيقات جديدة بشأن الصندوق، بعد تقييدها خلال وجود نجيب في السلطة.

ويخضع نجيب للمحاكمة حاليا بـ 42 تهمة جنائية بسبب ما تردد حول تورطه في قضايا فساد.

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