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مستشفى النجاح يُدخل جهاز تصوير شرايين القلب ( OCT )

الثلاثاء 07 مايو 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى النجاح يُدخل جهاز تصوير شرايين القلب ( OCT )


نابلس / سما /

 أعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن إدخال جهاز تصوير شرايين القلب OCT الى الخدمة بقسم القلب والقسطرة.

ويعد المستشفى الجامعي الأول في فلسطين الذي حقق تطوراً سريعاً في جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة أقسامه وتخصصاته، لا سيما قسم القلب الذي ادخل مؤخرا جهاز تصوير الشرايين OCT وتم إجراء أول عملية باستخدام هذا الجهاز.

وأوضح رئيس قسم القلب البروفيسور يونس دار عموري الذي أجرى العملية بمساعدة طاقمه الطبي، أن هذه الإضافة النوعية ستعمل على تسهيل عمل الأطباء وتزيد من دقة التشخيص للحالات الأكثر تعقيداً.

وأشار الى أن هذه التقنية تساعد في التحديد بدقة موضع ووضع وحجم الشبكيات بالنسبة لجدار الشريان التاجي، كما أنها تقلل من مخاطر تضيق الشبكية وتجلطها في المستقبل.

وينصح المرضى باللجوء إلى هذا الإجراء في حال وجود تضيق في الشريان الرئيسي ووجود تضيقات على تفرع في الشرايين، خاصة المرضى الذين يعانون من تضيق في الشريان الرئيسي.

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