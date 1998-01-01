  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة توضح تفاصيل الدعم القطري للضفة وغزة!

الثلاثاء 07 مايو 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توضح تفاصيل الدعم القطري للضفة وغزة!


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن مبلغ 480 مليون دولار، الذي قدمته دولة قطر الشقيقة، سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، مشيدا بالدعم القطري الذي يسهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.

وأوضح اشتية، اليوم الثلاثاء، أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقروض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهريا، إضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع.

وعبّر رئيس الوزراء عن شكره لدولة قطر الشقيقة وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم فلسطين، في ظل أزمة مالية خلقها الاحتلال باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

الأكثر قراءة اليوم

المنظومة الامنية الاسرائيلية: التهدئة ستنهار سريعا بدون تسوية واحتمالات التصعيد قائمة وعالية

نديم قطيش يهاجم صواريخ المقاومة في غزة وناشطون يردون

قطر تقرر تقديم 480 مليون دولار للضفة وغزة

تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية أم "أسباب سرية أخرى لوقف اطلاق النار" ؟

نتنياهو يعلن العودة لسياسة الاغتيالات ويصدر تعليماته بشأن التعزيزات على حدود غزة

انتقادات حادة لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الدعم المالي القطري جاء بعد زيارة قام بها الشيخ وبشارة للدوحة

نخالة

موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار