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السفير الاسرائيلي بالامم المتحدة: حماس ترتكب جريمة حرب مزدوجة!

الثلاثاء 07 مايو 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الاسرائيلي بالامم المتحدة: حماس ترتكب جريمة حرب مزدوجة!


القدس المحتلة / سما /

قال داني دانون سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء،  إن العالم يرى ما يحدث في عسقلان، لذلك نطلب من مجلس الأمن الدولي تصنيف حركة حماس كمنظمة "إرهابية".

وبحسب "ريشت كان" العبرية أضاف خلال جولة برفقة سفراء الامم المتحدة، حماس  ترتكب جريمة حرب مزدوجة، إنها تختبئ خلف المدنيين في غزة وتضر بالمدنيين الإسرائيليين هنا.

وكان صحيفة هارتس العبرية، قد ذكرت أن "داني دانون" سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يقوم في هذه الأوقات بجولة في مدينة عسقلان برفقة وفد من سفراء الأمم المتحدة من أنحاء العالم، ليطلعهم على حجم الدمار الذي خلفته صواريخ حماس خلال الجولة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة،  دانون قال أمس أن هدفه من هذه الجولة هو إدانة حماس من قبل مجلس الأمن الدولي ثم خطوة أخرى لفرض عقوبات على حماس وعلى أي طرف يقوم بتحويل الأموال إليها.

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