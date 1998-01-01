  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

موعد جديد لانطلاق بطولة ريتشل كوري برفح

الثلاثاء 07 مايو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد جديد لانطلاق بطولة ريتشل كوري برفح


رفح / سما /

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "رتشيل كوري", عن موعد جديد لانطلاق المسابقة, التي كانت مقررة في الأول من شهر رمضان، على صالة الشهيد ياسر عرفات بنادي خدمات رفح جنوب القطاع.

وحددت اللجنة غدا الأربعاء الثالث من رمضان, موعدا رسميا لانطلاق فعاليات البطولة بنسختها الثانية عشرة، التي تقام بعد صلاة التراويح مباشرة داخل الصالة المغطاة.

وبيّنت أنه سيتم إلغاء الفعاليات الاحتفالية المعهودة سنويا، احتراما لأرواح شهداء التصعيد (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة.

يشار إلى أن البطولة تجري بتنفيذ مركز البرامج النسائية- رفح، وتمويل مؤسسة "راتشيل كوري" للعدالة والسلام، وبالتعاون مع نادي خدمات رفح.

 
#ريتشل كوري

الأكثر قراءة اليوم

المنظومة الامنية الاسرائيلية: التهدئة ستنهار سريعا بدون تسوية واحتمالات التصعيد قائمة وعالية

نديم قطيش يهاجم صواريخ المقاومة في غزة وناشطون يردون

قطر تقرر تقديم 480 مليون دولار للضفة وغزة

تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية أم "أسباب سرية أخرى لوقف اطلاق النار" ؟

انتقادات حادة لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

نتنياهو يعلن العودة لسياسة الاغتيالات ويصدر تعليماته بشأن التعزيزات على حدود غزة

عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

صحيفة اسرائيلية تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة القرن ...

ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

الدعم المالي القطري جاء بعد زيارة قام بها الشيخ وبشارة للدوحة

نخالة

موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار