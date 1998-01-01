موعد جديد لانطلاق بطولة ريتشل كوري برفح

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "رتشيل كوري", عن موعد جديد لانطلاق المسابقة, التي كانت مقررة في الأول من شهر رمضان، على صالة الشهيد ياسر عرفات بنادي خدمات رفح جنوب القطاع.

وحددت اللجنة غدا الأربعاء الثالث من رمضان, موعدا رسميا لانطلاق فعاليات البطولة بنسختها الثانية عشرة، التي تقام بعد صلاة التراويح مباشرة داخل الصالة المغطاة.

وبيّنت أنه سيتم إلغاء الفعاليات الاحتفالية المعهودة سنويا، احتراما لأرواح شهداء التصعيد (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة.

يشار إلى أن البطولة تجري بتنفيذ مركز البرامج النسائية- رفح، وتمويل مؤسسة "راتشيل كوري" للعدالة والسلام، وبالتعاون مع نادي خدمات رفح.