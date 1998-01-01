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الرئيس يثمن الدعم القطري لدولة فلسطين

الثلاثاء 07 مايو 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يثمن الدعم القطري لدولة فلسطين


رام الله / سما /

أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره وتقديره لامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تخصيصه مبلغ 480 مليون دولار على شكل منح وقروض، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد الرئيس، أن هذا الدعم القطري سيساهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا ودعمه؛ لمواجهة التحديات، وتعزيز صموده على أرضه، حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس بمقدساتها على حدود العام 1967.

وأشار الرئيس، إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري، والحرص الكبير على تعزيزها وتمتينها لما فيه مصلحة الشعبين والأمة العربية.

وكان الرئيس قد أرسل وفدا فلسطينيا رفيع المستوى برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ وعضوية وزير المالية شكري بشارة الى دولة قطر، لاطلاعهم على الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

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