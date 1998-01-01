اسرائيل تسمح بادخال الوقود الى قطاع غزة

غزة / سما /

قررت اسرائيل السماح بإدخال "المحروقات"، الى قطاع غزة، بعد أن كانت أوقفت إدخالها قبل أيام، خلال التصعيد الاسرائيلي على القطاع.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قررت السماح بإدخال المحروقات بكافة أنواعها الى قطاع غزة، عن طريق معبر كرم ابو سالم، جنوب شرق القطاع، رغم إغلاقه حتى يوم الأحد المقبل".

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن أمس فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية بدءا من مساء أمس وحتى يوم الأحد بسبب احتفال اسرائيل بعيد استقلالها.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر اثنين، تصعيدا عسكريا، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.