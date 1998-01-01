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قوات حفتر تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للوفاق جنوبي طرابلس يقودها برتغالي

الثلاثاء 07 مايو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات حفتر تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للوفاق جنوبي طرابلس يقودها برتغالي


طرابلس / وكالات /

 أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني جنوبي طرابلس.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن قوات حفتر تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق بعد محاولتها تنفيذ استهداف بمنطقة الهيرة.
وأشارت أنه تم القبض على قائد الطائرة، وهو برتغالي الأصل دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 10:30 (ت.غ)، لم تصدر حكومة الوفاق تعليقًا حول ما نشره إعلام حفتر.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق ، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.
وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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