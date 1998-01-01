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الاحتلال يخطر بطرد 15 عائلة من الأغوار الشمالية

الثلاثاء 07 مايو 2019 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 عائلة بمنطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بالطرد من خيامهم، بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر 15 عائلة تضم 98 فردا، منهم الأطفال والنساء، بالطرد من خيامهم، خلال الأربعة أسابيع المقبلة، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي: الأحد من الساعة الثانية ظهرا، والاثنين من الساعة الرابعة عصرا، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، والأربعاء من الساعة السابعة صباحا، حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم ذاته.

#الاغوار #الاحتلال

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