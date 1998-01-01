إطلاق حاضنة الأعمال الاجتماعية في جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

اطلق في جامعة بيرزيت وضمن مشروع Let's Start Up، حاضنة الأعمال الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) وتنفيذ مؤسسةEducAid) ) وشركائها وهم: جامعة بيرزيت، وجامعة النجاح، وجمعية أصوات، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، وجمعية فتيات رنتيس، والشبكة الإيطالية للإعاقة والتنمية (RIDS)، ووزارة العمل.

ويهدف مشروع Let’s start up إلى تعزيز الأعمال الاجتماعية في فلسطين، لا سيما المواضيع التي تخص ذوي الإعاقة، وتشجيع مبادرات الأعمال من خلال إنشاء ودعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم في توفير فرص عمل للنساء ذوات الإعاقة في منطقتي نابلس ورام الله، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المحلية ومؤسسات ذوي الإعاقة كجهات فاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال مشاركتهم في إنشاء ودعم المشاريع الاجتماعية.

وقالت مديرة مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت ليندا طبر، في كلمتها لدى اطلاق حاضنة الأعمال، إن الجامعة كمؤسسة وطنية ما زالت تساهم في انتاج معرفة تخدم القضية الفلسطينية بكافة فئاتها، لافتة إلى أن مركز دراسات التنمية لعب دورا محوريا في خلق حوار وطني حول التنمية في السياق الفلسطيني وفي السياق الاستعماري. وأوضحت أن مركز دراسات التنمية يهدف لخلق نماذج تنموية بديلة يمتلكها المجتمع لتعزيز الصمود والارتباط بالأرض نحو التحرر الوطني وفك الارتباط.

وبينت أن عمل المركز يتمحور حول انتاج معرفة أكاديمية وتشجيع برامج تنموية مجتمعية بالشراكة مع الفئات المهمشة وطرح سياسات تنموية بديلة. وأضافت ان المركز يسعى لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات القاعدية والحركات الاجتماعية التي تخدم الفئات المهمشة وتعزز من دورها، مؤكدة أن مشروع Let's Start Up يتماشى مع أهداف ورؤية المركز في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

أما ممثلو شركاء مشروع Let's Start Up فقدموا في كلماتهم نبذة تعريفية مختصرة عن مؤسساتهم، شارحين دور مؤسساتهم في المشروع.

بدورها قالت مديرة مشروع التعليم في فلسطين في مؤسسة (EDUCAID) فرانشيسكا أنيتي، إن الحاضنة تهدف لدعم المشاريع التي تبناها مشروع Let's Start Up، مؤكدة حرص المشروع على خدمة ومساعدة أي أفكار ريادية أخرى مستقبلا.

فيما شكر مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي جامعة بيرزيت على عملها الريادي الدائم، وهذا ما يتجسد في حاضنة الأعمال الاجتماعية الأولى على مستوى فلسطين، مثمنا أيضا حرص مؤسسة (EDUCAID) على العمل وفق السياسات المقرة من قبل الوزارة.

وأشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 3 مراحل وهي: توفير محفظة مالية مع بنك فلسطين قيمتها نصف مليون دولار، وخصص هذا المبلغ لتمويل 67 مشروعا، وإنشاء التحالف الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه هذه الفئة نحو التدريب المهني والتقني.