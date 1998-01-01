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انطلاق صافرات الإنذار يثير ذعر الإسرائيليين في تل ابيب

الثلاثاء 07 مايو 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق صافرات الإنذار يثير ذعر الإسرائيليين في تل ابيب


القدس المحتلة / سما /

 عاش آلاف الإسرائيليين لحظات من الذعر الشديد بعد سماع صفارات الانذار في مناطق مختلفة من تل أبيب الكبرى وخاصةً في محيط قاعدة كيرياه العسكرية الرئيسية للجيش، والتي تشمل مقر وزارة الجيش.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الصفارات دوت لنحو نصف دقيقة في محيط كيرياه وشرق تل أبيب، ما تسبب بحالة من الخوف لدى الإسرائيليين الذين اعتقدوا أن صواريخ أطلقت من غزة تجاه المدينة.

ونقل الموقع العبري عن مصدر عسكري أنه تم تنشيط الصفارات بسبب عطل فني ويجري فحص أسباب ذلك.

وقالت مصادر إعلامية غير رسمية إن عشرات الجنود فروا من القاعدة العسكرية لحظة سماعهم لصفارات الإنذار.

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