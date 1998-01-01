ميلادينوف يصل القاهرة و وفود حماس والجهاد تبدأ بمغادرة العاصمة المصرية

غزة / سما /

وصل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف إلى القاهرة اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض ملف عملية السلام وآخر التطورات في قطاع غزة على ضوء الجهود التي تمت بشأن تحقيق التهدئة في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن مباحثات ملادينوف بالقاهرة ستتناول العمل من أجل العودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية والتوصل إلى حلول طويلة الأجل للأزمة في قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهالي القطاع ورفع عمليات الإغلاق، ودعم المصالحة الداخلية.

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في سياق متصل من المقرر أن تبدأ وفود حماس والجهاد الإسلامي، بمغادرة العاصمة المصرية القاهرة متجهةً إلى المناطق التي وصلت منها.

وبحسب مصادر مطلعة لـ "القدس"، فإن زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي وبرفقته قيادات من الحركة غادروا القاهرة مساء أمس باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما سيعود وفد الحركة الذي غادر من قطاع غزة، اليوم أو غدًا وبما فيهم مسؤولون في الجناح العسكري الذين غادروا للمشاركة في مباحثات محاولات تثبيت الهدوء.

كما سيعود وفد قيادة حركة حماس برئاسة يحيى السنوار والذي تضمّن أيضًا شخصيات عسكرية من الجناح العسكري للحركة، إلى القطاع اليوم أو خلال يومين.