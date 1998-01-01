وفد طبي تشيلي ينهي زيارته لغزة بعد إجراء 26 عملية جراحة معقدة للأطفال

عبدالهادي مسلم / سما /

أجرى وفد طبي تشيلي متخصص في جراحات الأطفال العديد من العمليات الجراحية المعقدة للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خلال زيارته التي استمرت ثمانية أيام في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وتستقطب جمعية إغاثة أطفال فلسطين الكثير من البعثات الطبية التطوعية من تشيلي، إلى فلسطين من أجل تقديم الرعاية الطبية المجانية للأطفال وتدريب الجراحين المحليين على الأساليب الحديثة للجراحة.

وأوضحت الجمعية " أن الوفد الطبي التشيلي وبرئاسةالدكتور ريناتو أكونا غادر غزة بعد زيارة استمرت عدة أيام بعد أن أجروا عمليات جراحية معقدة للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية و بحاجه لتدخل جراحي معظمها غير متوفره في القطاع".

وأشارت الجمعية الى أن الوفد المكون من ستة أطباء من ضمنهم طاقم التخدير والتمريض بقيادة الدكتور ريناتو أكونا أجروا 65 عملية جراحية للاطفال في مستشفى شهداء الأقصى ومعاينة لأكثر من 100 حالة مرضية.

من جهته قال استشاري واخصائي المسالك البولية في مستشفى شهداء الأقصى الدكتور نايف النشوي "ان الوفد تشيلي انهى جولته الرابعة في مستشفى شهداء الاقصى بقيادة البروفيسور(بيبو) حيث تم اجراء 65 عملية معقدة ودقيقة لأطفال يعانون من تشوهات خلقية في مشاكل و مشاكل في الجهاز البولي والتناسلي ومعاينة لأكثر من 100 حالة مرضية".

وأكد د. النشوى أن جميع العمليات التي تم إجرائها مازالت تحت المتابعة وأننا على تواصل دائم مع الوافد لإطلاعه على النتائج.

وأوضح "إن أغلب الحالات التي جرى فحصها حالات في غاية الصعوبة والتعقيد ولا يمكن أن يجرى لها عمليات جراحية بغزة من قبل الطاقم المحلي، مشيرا الى أنه قد أجرى عمليتين معقدتين أحدهما لطفله تبلغ العامين تعاني من مشاكل في الجهاز البولي والتناسلي وتم إجراء عملية جراحية عن طريق المناظير لها و حالة أخرى تعاني من تشوهات خلقية، مؤكدا أن النتائج الأولية للعمليات التي تم اجرائها جيدة حتى هذه اللحظة و ستظهر النتائج النهائية للعمليات بعد اسبوعين من وقت إجراء العملية".

واضاف "ان المعدات الطبية داخل مستشفى شهداء الاقصى غير متوفره ما ادى لأحضار الوفد مناظير الأطفال لعدم تواجدها في القطاع".

واكد "أنه قبل قدوم الوافد إلى غزة تم تقيمه و الموافقه عليه منوها الى ان الوفد أجرى عمليات في العام الماضي وكانت نتائج نجاحها تتعدى 90%".

وثمن الدكتور نايف جهود الوفد التشيلي على مدار 8 أيام والعمل المتواصل للخروج بنتائج ناجحة، مضيفا أن الزيارة كانت موفقة و مميزة و مليئة بالانجازات والعمل المشترك واكتساب الخبرات الدقيقة.

وقدم د.النشوي الشكر لجميع افراد الطاقم المحلية على مجهوداتهم المتميزة في انجاح هذه الزيارة واكتسابهم للخبرات.