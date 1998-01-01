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7 سلوكيات راقية تكتسبها في رمضان

الثلاثاء 07 مايو 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 سلوكيات راقية تكتسبها في رمضان


وكالات / سما /

حل شهر رمضان ضيفا خفيفا على النفوس والقلوب، وبجانب الصوم والعبادة فهو أيضًا أفضل وأنسب فرصة لتدريب النفس على ‬حسن‭ ‬التصرُف‭ ‬واللباقة‭ ‬والأدب‭ ‬وحسن‭ ‬المعاملة.

 

وهذه مجموعة من النصائح و الـ”سلوكيات” الأخلاقية التي يمكنك اتباعها في رمضان ثم محاولة الاستمرار في عملها بعد انتهاء الشهر الفضيل.

1- حافظ على مواعيدك

سيعوّدك شهر رمضان الكريم على الحفاظ على مواعيدك، فمثلًا يتوجب عليك التوجه إلى مكان دعوة الإفطار بمعدل نصف ساعة قبل موعد الأذان، التزم بهذه القاعدة مستقبلًا في لقاءاتك.

2- لا ترمِ فائض الطعام

أرسلها إلى الفقراء والمحتاجين بدلًا عن هذا، وليكن هذا فعلا روتينيا منك بعد ذلك.

3- مراعاة شعور الآخرين

إن كنت من غير الصائمين؛ نظرًا لظروفك الصحية، راعي الصائمين ولا تأكل أو تشرب أمامهم احتراما لصيامهم، سيعوّدك ذلك على مراعاة شعور الآخرين عادة في أي موقف آخر.

4-مكان الصلاة

تشهد الكثير من المنازل قبل الشهر الكريم، تحضير أماكن مناسبة للصلاة تتميز بالهدوء والترتيب.

5- تجنب النميمة

تحدث عن الموضوعات العامة بلا نميمة أو غيبة، وتجنب المواضيع السياسية أو التي قد تسبب حرجًا لأحد الضيوف.

6-صلة الرحم

رمضان فرصة ذهبية لصلة الرحم والسؤال عن الأقارب والمعارف وأصدقاء الماضي.

7-العطاء والتسامح

أخيرًا.. شهر رمضان هو شهر العطاء والخير والتسامح والمشاركة، ويحمل في جوانبه العديد من القيم الأخلاقية الرفيعة والسمحة، ومن أهمها العفو والصفح، اصطحب هذا المعاني السامية معك بعد انتهاء الشهر الكريم.

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