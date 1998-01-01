وزارة الاقتصاد و"GIZ" يبحثان مستجدات المشاريع المشتركة

رام الله / سما /

بحثت وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووفدا من مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني ( GIZ) اليوم الثلاثاء، مستجدات وتطورات المشاريع المشتركة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة عددا من القضايا المشتركة ذات العلاقة ببرنامج دعم وتطوير القطاع الخاص الذي ينفذ في مرحلته الرابعة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية GIZ بدعم من الحكومة الألمانية، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 6 مليون دولار، موجهة لتنمية القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات تستمر حتى 2020.

وأكد الوزير العسيلي خلال الاجتماع على اهمية مشروع تطوير القطاع الخاص، وخاصة الانشطة المخططة لتطوير العمل في الوزارة في مجالي تنظيم السوق الداخلي وتعزيز اعادة هندسة العمليات في المكاتب الفرعية بميزانية قدرها 300 الف دولار تصرف على مدار 3 سنوات، مشيراً الى ان دعم المشاريع التنموية في فلسطين يعتبر اولوية في برامج ومشاريع الوزارة، مؤكداً على اهمية تفعيل المشاورات مع الجانب الالماني وغيره من المانحين من اجل الحوار والتعاون لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تجسد اولويات الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.