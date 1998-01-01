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الصالح يبحث مع السفير الأردني في فلسطين سبل دعم قطاع الحكم المحلي

الثلاثاء 07 مايو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد أبو وندي، سبل دعم قطاع الحكم المحلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين.

وأشاد الصالح بالمواقف التاريخية للأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً، ووقوفهم الدائم لجانب الشعب الفلسطيني وقيادته في كافة المحافل الدولية والإسلامية والإقليمة، والثبات على المواقف رغم كل الضغوطات.

واطلع الصالح السفير الأردني على واقع قطاع الحكم المحلي وأبرز النجاحات والانجازات، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة وخاصة ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية وسياساته الاستيطانية التوسعية التي قطعت أوصال المدن والبلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية.

وأكد الصالح أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي ونظيرتها الأردنية، وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، بالإضافة إلى تفعيل اللقاءات وتبادل الزيارات من أجل الاستفادة من تجارب كلا البلدين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي.

بدوره، هنأ السفير أبو وندي، الوزير الصالح، على نجاح تشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 18 برئاسة د. محمد اشتية، ولتولي الوزير حقيبة الحكم المحلي، مشدداً على متانة العلاقة التاريخية والأخوية بين فلسطين والأردن، مشيراً إلى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في كلا البلدين الشقيقين.

#الحكم المحلي

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