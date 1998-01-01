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رئيس بلدية سديروت يطالب بمعركة واسعة ضد غزة

الثلاثاء 07 مايو 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية سديروت يطالب بمعركة واسعة ضد غزة


القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس بلدية سديروت ألون دفيدي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة.

وقال دفيدي إن "الضربات الإسرائيلية الأخيرة لن تجلب الاستقرار، ونحن بحاجة لعملية بحجم الجرف الصامد 2014".

وأضاف "إنجازات الجرف الصامد استنفذت وبالتالي وجب القيام بعملية كبيرة من أجل تحقيق الأمن لفترة طويلة".

وأوضح أنه تحدث إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد الجولة الأخيرة من القتال، ونقل له هذا الاقتراح.

وأشار أن رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت كان يرى أن إنجازات "الجرف الصامد" لم تستنفذ بعد.

وبيّن أن أيزنكوت كان يرى بضرورة عدم تنفيذ عمليات اغتيال أو تدمير للمباني من أجل الحفاظ على إنجازات الحرب الأخيرة، ولكن اغتيال المقاومين الفلسطينيين في جولة التصعيد الأخيرة يؤكد على أن السياسية والاستنتاجات تغيرت.

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