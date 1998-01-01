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عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية

الثلاثاء 07 مايو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائض القرني يهاجم تركيا وقطر بشدة ويعتذر عن "ماضيه" في الصحوة الاسلامية


الرياض /وكالات/

هاجم الداعية السعودي، عائض القرني، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية.

القرني، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، قال: "أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان". 

وأوضح أنه لا مكان للمنطقة الرمادية بعد اليوم، وأنه بايع الملك سلمان، ومحمد بن سلمان، بيده، ويعتبرهما خطا أحمر.

واعتبر القرني أن "الحياد خيانة"، وأن من يصمت عن الدفاع عن الوطن فاقد للمروءة والكرامة.

وقال عائض القرني، إنه ذهب إلى سلطات بلاده، وقدم اعتذاره عن عمله السابق مع القطريين، متهما العديد من المواطنين بالحصول على أموال طائلة من الدوحة.

وزعم القرني أن قناة "الجزيرة"، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، استضافاه بعد هجمات 11 سبتمبر، من أجل مهاجمة بلده، إلا أنه رفض ذلك.

وفي الحلقة ذاتها، قدم القرني اعتذاره أيضا عن كونه أحد مشايخ "الصحوة" الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي.

واعتبر القرني أن "الصحوة" التي أعلن ولي العهد محمد بن سلمان قبل نحو سنتين نهايتها، كانت تخالف السنة في بعض معتقداتها.

إلا أن اعتذار القرني عن مشاركته في "الصحوة" لم يرق للعديد من المغردين، معتبرينه "مواكبا للتيار السائد في البلد" فقط.

#القرني #السعودية #قطر

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