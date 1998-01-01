"كاحول لافان" يستمر بإلقاء اللوم على أداء حكومة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

واصل أقطاب حزب "كاحول لافان"، بإلقاء اللوم على الحكومة بسبب طريقة أدائها خلال جولة التصعيد الأخيرة في جنوب البلاد.

ونقلت قناة "كان العبرية" عن النائب يائير لابيد قوله: "إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا أكثر من ستمائة قذيفة صاروخية على إسرائيل في غضون يومين، وبالمقابل تتلقيان أموالا، وأكد أن الأمر لا يعدو كونه رضوخا وخوفا".

وفي حديث إذاعي قال النائب لابيد، إنه لا يمكن استرداد هيبة الردع إلا باستخدام القوة الكبيرة ولا سيما عمليات التصفية المحددة الأهداف.

وأضاف أنه بعد تحقيق هذه الغاية يجب ابداء الشجاعة السياسية وخلق فرص جديدة للنهوض بالمرافق الاقتصادية في قطاع غزة.