نتنياهو يرفض الافصاح عن قيمة ثروته

القدس المحتلة / سما /

أعلن محامو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه تراجع عن طلبه للحصول على تمويل للدفاع القانوني بقيمة 2 مليون دولار من ابن عمه ناتان ميليكوفسكي .كذلك رفض الافصاح عن قيمة ثروته.

وقال نتنياهو أنه سيسعى لجمع الأموال من رجل الأعمال سبنسر بارتريدج وأنه يفكر في طلب جمع أموال من متبرع آخر بدلاً من ابن عمه.

كما أعلن طاقم الدفاع عن نتنياهو، أنهم يرفضون الشروط الأولية التي وضعتها اللجنة للقاء بهم، بما في ذلك شرط تقديم بيانات المتعلقة برأس المال وثروة نتنياهو وتفاصيل كاملة عن العلاقة بينه وبين بارتريدج.

وزعم محامو نتنياهو أن هذه المطالب تتناقض مع التسوية التي تم التوصل إليها بالمحكمة العليا، والتي بموجبها ستعقد اللجنة جلسة إضافية حول طلب نتنياهو للاستفادة من دعم رجال الأعمال، وسيقدم نتنياهو للجنة بناء على طلبها أي تفاصيل تطلبها لغرض مناقشة الإجراء.

وردا على التماس نتنياهو، كتب أعضاء اللجنة في تركيبتها السابقة: "على ما يبدو لم يكلف نفسه عناء دفع شيكل واحد من أمواله لتمويل دفاعه القانوني". إضافة إلى ذلك، كتب أن رئيس الحكومة لم يرد على أسئلة اللجنة، بما في ذلك المبلغ الإجمالي المطلوب لتمويل النفقات القانونية، فهل دفع من جيبه لتمويل دفاعه، وما هو المبلغ الذي يستطيع أن يموله من جيبه؟.

وذكرت صحيفة هآرتس الشهر الماضي أن محامي دفاع نتنياهو يرفضون جمع مواد التحقيق المشتبه فيها حتى يتم تسديد رسومهم. أعلن النائب العام أن الجلسة ستعقد بحلول يوليو ، لكن الفرص كانت ضئيلة.