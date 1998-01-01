ما هو الاسم الذي أطلقه الجيش الاسرائيلي على جولة التصعيد الأخيرة ؟

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بإطلاق اسم، على جولة التصعيد الأخيرة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، منح هذه الجولة مكانة حملة عسكرية، وأطلق عليها اسما خاصا وهو: حملة "الحديقة المغلقة".

وقالت القناة الثانية، إن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال يومي الحملة، 350 هدافا عسكريا بقطاع غزة، وقام بتصفية اثنين من القادة العسكريين الميدانيين، واستهدف 6 منازل لنشطاء عسكريين، وعدة أبراج، ونفقا واحدا.

وأضافت القناة العبرية، أن الفصائل بغزة، أطلقت خلال يومين، 690 صاروخا تجاه عدة مناطق في إسرائيل، تسببت في مقتل 4 إسرائيليين، وتدمير 21 منزلا، وواصابة العشرات، وأضرار لعدة مركبات.

وبحسب القناة الثانية، نجحت القبة الحديدية في اعتراض 240 صاروخا فقط، من اجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة.

ووفقا للقناة، أشارت تقديرات الجيش الى أن الردع بعد هذه الحملة، تحسن قليلا، وأن هناك احتمالية الى التوصل الى اتفاقية مع حماس بالقطاع، ويجب دعم هذه الاحتمالات من المستوى السياسي، من خلال الموافقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الجيش الإسرائيلي، تعمد في هذه الحملة مهاجمة الجهاد الإسلامي، وليس فقط حماس، ولكن بمستوى لا يؤدي الى اندلاع الحرب.