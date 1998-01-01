نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة بينهم فتاة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء تسعة مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

وبين نادي الأسير أنه قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة المقدسية فاطمة يحيى أحمد سليمان (19 عاماً) وهي بلدة بيت صفافا، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها فجراً، كما اُعتقل طفل آخر من القدس لم تعرف هويته.

ومن بلدة عزون في قلقيلية أُعتقل خمسة شبان غالبيتهم أسرى سابقين، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت وهم: محمد منير مشعل، ومحمد نضال مشعل، ولؤي أنور مشعل، وعدي سمير ابو هنية، وجعفر عبد الكريم سليم.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من محافظة الخليل وهما: علاء محمد هاشم الطيطي، والبراء حسن هرينات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ظهر أمس سليم أحمد ولد علي من بلدة صانور قضاء جنين، وهو أسير سابق قضى أكثر من عامين في معتقلات الاحتلال.